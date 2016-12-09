ЦИК Узбекистана официально признал Мирзиеёва избранным президентом

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Узбекистана на состоявшемся в пятницу заседании рассмотрела результаты президентских выборов, прошедших 4 декабря, и постановила считать Шавката Мирзиёева избранным на должность главы государства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно результатам, на выборах победил кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев", - отмечается в заявлении ЦИК.

В соответствии с итогами волеизъявления, кандидата от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Сарвара Отамуратова поддержала 421 тысяча избирателей, или 2,35% от принявших участие в голосовании, за Мирзиёева проголосовали 15,9 млн. человек, или 88,61%, в пользу кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжона Кетмонова высказались 669 тысяч избирателей, или 3,73%, а кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Наримона Умарова поддержали 620 тысяч избирателей, или 3,46%.