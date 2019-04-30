ЦИК Украины объявила Зеленского победителем президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года… избранным президентом является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на заседании.

По ее словам, В.Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов, действующий президент Петр Порошенко - только 24,45%.