ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента

Кандидатура действующего главы Молдовы Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября.

Кандидатура действующего главы Молдовы Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в соответствующем проекте постановления.

Документ зачитал член ЦИК Вадим Филипов на заседании, трансляция которого велась на странице комиссии в Facebook.

"Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 года", – зачитал Филипов.