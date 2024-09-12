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ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента

ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента Кандидатура действующего главы Молдовы Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 17:38
ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента

Кандидатура действующего главы Молдовы Майи Санду была зарегистрирована для участия в выборах президента республики, которые состоятся 20 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в соответствующем проекте постановления.

Документ зачитал член ЦИК Вадим Филипов на заседании, трансляция которого велась на странице комиссии в Facebook.

"Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 года", – зачитал Филипов.

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Версия на азербайджанском языке Maya Sandunun prezident seçkilərində namizədliyi qeydə alınıb

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