Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 00:21
    ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2

    Учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности получает на парламентских выборах 43,05%, оппозиционные партии - остальные голоса.

    Как передает Report, такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.

    Главная оппозиционная сила - Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, - получает 29,22%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 8,24%, у проевропейской партии "Демократия дома" 6,52%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.

    В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

    ЦИК Молдавии заявляет, что после обработки 30% протоколов на парламентских выборах лидирует учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности с 40,19% голосов.

    Как передает Report со ссылкой на центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики, патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получает 31,29%.

    В парламент также проходят проевропейская партия "Демократия дома" (7,31%) и "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (6,67%). Кроме того, избирательный порог преодолел блок проевропейских партий "Альтернатива" (7,43%). В него вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

    В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева.

    Парламентские выборы в Молдове состоялись, уже проголосовало более 52% внесенных в списки.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    Уточняется, что общая явка избирателей составила более 1,5 млн человек. По данным ЦИК, проголосовало приблизительно 45% мужчин и 54% женщин.

    ЦИК Молдова парламентские выборы
    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    00:53

    Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в США

    Другие страны
    00:34

    В США неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2

    Другие страны
    23:54

    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Футбол
    23:35
    Фото

    Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    23:35
    Фото

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНО 3

    Внутренняя политика
    23:20

    "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на первое место в чемпионате Испании

    Футбол
    22:41

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:24

    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    В регионе
    Лента новостей