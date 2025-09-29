ЦИК Молдовы заявляет о лидерстве партии Санду после подсчета 60% протоколов - ОБНОВЛЕНО 2

Учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности получает на парламентских выборах 43,05%, оппозиционные партии - остальные голоса.

Как передает Report, такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.

Главная оппозиционная сила - Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, - получает 29,22%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 8,24%, у проевропейской партии "Демократия дома" 6,52%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

00:01

ЦИК Молдавии заявляет, что после обработки 30% протоколов на парламентских выборах лидирует учрежденная президентом Молдовы Майей Санду Партия действия и солидарности с 40,19% голосов.

Как передает Report со ссылкой на центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики, патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, получает 31,29%.

В парламент также проходят проевропейская партия "Демократия дома" (7,31%) и "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (6,67%). Кроме того, избирательный порог преодолел блок проевропейских партий "Альтернатива" (7,43%). В него вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

28 сентября, 23:28

Парламентские выборы в Молдове состоялись, уже проголосовало более 52% внесенных в списки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Уточняется, что общая явка избирателей составила более 1,5 млн человек. По данным ЦИК, проголосовало приблизительно 45% мужчин и 54% женщин.