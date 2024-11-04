ЦИК Беларуси: В выборах президента продолжат участие семь претендентов

Центризбирком Беларуси зарегистрировал семь инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

Центризбирком Беларуси зарегистрировал семь инициативных групп по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

Как передает Report, об этом было заявлено на заседании ЦИК 4 ноября, которое транслировалось на его сайте.

Согласно заявлению, комиссией были зарегистрированы три инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты участника президентской кампании 2020 года Анны Канопацкой, председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и лидера Компартии Беларуси Сергея Сыранкова. ЦИК отказал в регистрации группам Дианы Ковалевой и Виктора Кулеша.

Отмечается, что ранее ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.

Напомним, что сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси начнется 7 ноября и продлится до 6 декабря. Затем в десятидневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года.