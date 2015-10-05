Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию Армении состоится в течение 55-65 дней.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

"В соответствии с законодательством, день референдума назначает президент республики в течение 21 дня с момента получения одобренного Национальным собранием (парламентом) проекта", - сказал Мукучян.

По его словам, президент Армении может также вернуть проект в парламент, потребовав внести поправки и провести новое обсуждение. "Это означает, что проект конституционных реформ может быть вынесен на референдум не раньше 30 ноября и не позже 30 декабря", - сказал глава ЦИК.





