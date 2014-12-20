​Chrysler отзывает дополнительно 3,3 млн. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Американский автопроизводитель Chrysler, контролируемый итальянским концерном Fiat, объявил об отзыве дополнительно 3,3 млн. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сервисная акция затрагивает различные модификации пикапа Dodge Ram, пикапы Mitsubishi Raider и Dodge Dakota, внедорожники Dodge Durango и Chrysler Aspen, седаны Chrysler 300 и Dodge Charger, а также универсал Dodge Magnum. Все машины - 2004-2007 модельных годов.

Отзываемые автомобили оснащены неисправными подушками безопасности, произведенными японской компанией Takata. Как установило Национальное управление США по безопасности движения на шоссейных дорогах, в условиях высокой влажности, характерной для ряда южных американских штатов, они могут неправильно раскрыться или даже "выстрелить" металлическими фрагментами в находящегося в салоне человека.

Около 2,9 млн. неисправных машин были проданы в США, остальные - в Канаде, Мексике и ряде других стран. Таким образом, общее число автомобилей, отозванных Chrysler из-за дефектных подушек безопасности, составляет порядка 3,7 млн.

Известно, что из-за этой неисправности в США погибли четыре человека и более 40 пострадали. Chrysler пообещал бесплатно заменить подушки безопасности во всех подлежащих отзыву машинах.

Массовый отзыв автомобилей, оснащенных подушками безопасности Takata, начался в апреле этого года. К настоящему времени в связи с этим дефектом в США было отозвано около 15 млн. машин, а по всему миру - около 22 млн.