Члены Совбеза ООН работают над проектом российской резолюции по пресечению финансирования ИГИЛ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности ООН работают над проектом российской резолюции по пресечению финансовой подпитки ИГИЛ, в том числе пресечению торговли нефтью с этими террористами. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

Сегодня постоянный представитель США при ООН, занявшая в декабре место председателя Совета Безопасности, рассказала журналистам о программе работы Совета на этот месяц. Она заявила, что в центре внимания Совета будет ситуация в Сирии.

2 декабря, члены Совета обсудят работу совместного механизма ООН по химическому оружию в Сирии, а позже в этом месяце проведут брифинг по гуманитарной ситуации в Сирии.

Отвечая на вопросы журналистов, Саманта Пауэр подтвердила, что в конце прошлой недели российская делегация представила проект резолюции по борьбе с ИГИЛ. В настоящее время, по словам американского посла, члены Совета работают над текстом. Постпред США сказала, что предлагаемый проект направлен на пресечение финансовой подпитки ИГИЛ и торговли нефтью с террористами.

"Усилия России в том, что касается ИГИЛ, во многом сосредоточены на тех же аспектах, что и наши, в частности на необходимости отрезать ИГИЛ от источников финансирования, включая продажу нефти и перемещение средств в рамках международной финансовой системы. Так что у нас общая цель, а где есть общая цель – там есть надежда", - заявила Саманта Пауэр.

Говоря о поиске путей урегулирования ситуации в Сирии и результатах венских встреч по Сирии, Саманта Пауэр выразила надежду, что Россия сосредоточит свои военные усилия на борьбе с ИГИЛ, а не с группами, которые могут стать частью переговорного процесса.