Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 23:52
    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Председательство в Совете Безопасности ООН в декабре переходит Словении.

    Как сообщает американское бюро Report, ежемесячную программу работы СБ представил журналистам постоянный представитель этой страны при ООН посол Самуэль Збогар.

    Он отметил, что в декабре будет два года, как Словения является членом Совбеза. В период председательства страны планируется три основных мероприятия: "Состоится официальный визит членов Совбеза ООН в Сирию и Ливан, что станет первым визитом организации на Ближний Восток за последние шесть лет и первым в истории визитом в Сирию. В декабре министр иностранных дел Словении проведет заседание высокого уровня по Афганистану, а третья неделя будет посвящена Ближнему Востоку, пройдут заседания по Йемену, Сирии и Ливии".

    Дипломат отметил, что в течение месяца в повестку будут включены вопросы, касающиеся стран Африки, включая продление мандата миссии ООН MONUSCO в Демократической Республике Конго.

    По его словам, обсуждения по Украине в Совбезе будут продолжены: "Война продолжается, также как атаки на гражданскую инфраструктуру, и гуманитарная ситуация ухудшается по мере приближения зимы. Поэтому обсуждения по Украине в Совете будут продолжаться".

    Среди других запланированных на декабрь мероприятий презентация доклада генерального секретаря ООН по резолюции 2231, касающейся Ирана (13 декабря), а также заседания по Сирии, Судану, Мьянме и другим вопросам.

    Совбез ООН Словения председательство
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tarixdə ilk dəfə Suriyaya səfər edəcək
    Elvis

    Последние новости

    00:14

    Компании США могут заменить "Лукойл" в управлении нефтяным месторождением в Ираке

    Другие страны
    23:52

    Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

    Другие страны
    23:34

    Белый дом: США оптимистично настроены относительно мирного урегулирования в Украине

    Другие страны
    23:28

    Макрон обсудил с Трампом урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    23:19

    Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения

    Другие страны
    23:07

    В Турции произошла перестрелка в кафе, есть пострадавшие

    В регионе
    22:55

    ООН: Атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом

    Другие страны
    22:38

    Болельщики "Ниццы" избили игроков французского клуба

    Футбол
    22:27

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

    Другие страны
    Лента новостей