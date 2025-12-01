Члены Совбеза ООН впервые посетят Сирию

Председательство в Совете Безопасности ООН в декабре переходит Словении.

Как сообщает американское бюро Report, ежемесячную программу работы СБ представил журналистам постоянный представитель этой страны при ООН посол Самуэль Збогар.

Он отметил, что в декабре будет два года, как Словения является членом Совбеза. В период председательства страны планируется три основных мероприятия: "Состоится официальный визит членов Совбеза ООН в Сирию и Ливан, что станет первым визитом организации на Ближний Восток за последние шесть лет и первым в истории визитом в Сирию. В декабре министр иностранных дел Словении проведет заседание высокого уровня по Афганистану, а третья неделя будет посвящена Ближнему Востоку, пройдут заседания по Йемену, Сирии и Ливии".

Дипломат отметил, что в течение месяца в повестку будут включены вопросы, касающиеся стран Африки, включая продление мандата миссии ООН MONUSCO в Демократической Республике Конго.

По его словам, обсуждения по Украине в Совбезе будут продолжены: "Война продолжается, также как атаки на гражданскую инфраструктуру, и гуманитарная ситуация ухудшается по мере приближения зимы. Поэтому обсуждения по Украине в Совете будут продолжаться".

Среди других запланированных на декабрь мероприятий презентация доклада генерального секретаря ООН по резолюции 2231, касающейся Ирана (13 декабря), а также заседания по Сирии, Судану, Мьянме и другим вопросам.