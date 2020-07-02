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Члены Совбеза ООН призвали прекратить вооруженные действия по всем миру

Члены Совбеза ООН призвали прекратить вооруженные действия по всем миру СБ ООН признал COVID-19 угрозой международному миру и безопасности
Другие страны
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2 июля 2020 г. 10:26
Члены Совбеза ООН призвали прекратить вооруженные действия по всем миру

Совет Безопасности ООН, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, сегодня поддержал призыв Генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на три месяца. Прекращение огня не распространяется на операции против террористических групп.  

Как сообщает Report, в резолюции, принятой единогласно, члены Совета Безопасности отметили, что пандемия COVID 19 оказывает разрушительное воздействие на все страны, особенно на те, где идет конфликт или разворачивается гуманитарный кризис. В свою очередь, "обстановка насилия и нестабильности в конфликтных ситуациях может усугублять пандемию". 

Учитывая, что пандемия, беспрецедентная по своим масштабам, "способна поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности", члены Совбеза призвали все стороны вооруженных конфликтов немедленно взять гуманитарную паузу как минимум на 90 дней. Это позволит гуманитарным сотрудникам беспрепятственно и регулярно, без опасности для себя, доставлять нуждающимся необходимую помощь.

Однако, как подчеркивают авторы резолюции, гуманитарная пауза и прекращение огня не распространяются на военные операции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и Фронта "Ан-Нусра", так же как и всех связанных с ними групп и организаций, и других групп, признанных Советом Безопасности террористическими. 

Члены Совета также рекомендовали всем подразделениям ООН предпринимать более активные действия в ответ на пандемию, уделяя при этом особое внимание странам, переживающим вооруженный конфликт или гуманитарный кризис. 

23 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем сторонам вооруженных конфликтов по всему миру  прекратить военные действия и дать возможность справиться с пандемией COVID 19. 

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