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Член правительства Новой Каледонии появился на французском телевидении с логотипом БИГ

Член правительства Новой Каледонии появился на французском телевидении с логотипом БИГ В Новой Каледонии 12 января традиционно почтили память борцов за независимость.
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14 января 2025 г. 14:47
Член правительства Новой Каледонии появился на французском телевидении с логотипом БИГ

В Новой Каледонии 12 января традиционно почтили память борцов за независимость.

Как сообщает Report, на церемонии в городе Канала представитель правительства Новой Каледонии Микаэль Форрест подчеркнул важность этого дня, отметив, что он символизирует дань уважения мужеству и решимости лидеров национально-освободительной борьбы.

В контексте недавних нападок французских официальных лиц и их сторонников на Азербайджан, Форрест в эфире государственного телеканала "Franceinfo.1" появился в головном уборе с логотипом Бакинской инициативной группы, выразив солидарность с Азербайджаном. Это вызвало критику со стороны сторонников официального Парижа в Новой Каледонии.

14 января член Конгресса Новой Каледонии и первый вице-президент Южного региона Филипп Блэз назвал министра "бакинским шлемом", усугубив напряженность.

День памяти связан с трагическими событиями 12 января 1985 года, когда видные члены Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) Элой Машоро и Марсель Ноннаро были убиты французскими военными. Этот день стал символом памяти и борьбы за независимость в Новой Каледонии.

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Версия на английском языке ВидеоNew Caledonian minister appeares on French TV with logo of Baku Initiative Group
Версия на азербайджанском языке ВидеоYeni Kaledoniyalı nazir Fransa telekanalına Bakı Təşəbbüs Qrupunun loqosu ilə çıxıb

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