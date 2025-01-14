Член правительства Новой Каледонии появился на французском телевидении с логотипом БИГ

В Новой Каледонии 12 января традиционно почтили память борцов за независимость.

В Новой Каледонии 12 января традиционно почтили память борцов за независимость.

Как сообщает Report, на церемонии в городе Канала представитель правительства Новой Каледонии Микаэль Форрест подчеркнул важность этого дня, отметив, что он символизирует дань уважения мужеству и решимости лидеров национально-освободительной борьбы.

В контексте недавних нападок французских официальных лиц и их сторонников на Азербайджан, Форрест в эфире государственного телеканала "Franceinfo.1" появился в головном уборе с логотипом Бакинской инициативной группы, выразив солидарность с Азербайджаном. Это вызвало критику со стороны сторонников официального Парижа в Новой Каледонии.

14 января член Конгресса Новой Каледонии и первый вице-президент Южного региона Филипп Блэз назвал министра "бакинским шлемом", усугубив напряженность.

День памяти связан с трагическими событиями 12 января 1985 года, когда видные члены Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) Элой Машоро и Марсель Ноннаро были убиты французскими военными. Этот день стал символом памяти и борьбы за независимость в Новой Каледонии.