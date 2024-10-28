Член политбюро ХАМАС: Мы открыты для сделки с Израилем

Высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС заявил о том, что группировка "открыта для сделки с Израилем" по Газе на фоне возобновления в Дохе переговоров, направленных на прекращение войны и освобождение заложников.

Высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС заявил о том, что группировка "открыта для сделки с Израилем" по Газе на фоне возобновления в Дохе переговоров, направленных на прекращение войны и освобождение заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Times of Israel.

По ее информации, член политбюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран подтвердил в заявлении, распространенном информационным агентством Shehab, что достижение соглашения возможно.

"Наши требования ясны. Можно заключить сделку, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху возьмет на себя обязательства выполнить то, что ранее уже было согласовано", - говорится в сообщении.

Пока неясно, являются ли комментарии Бадрана реакцией на предложение Египта о двухдневном прекращении огня в Газе с целью обмена четырех израильских заложников на нескольких палестинских заключенных.

Ранее саудовский новостной канал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС готов принять египетское предложение, если Израиль обязуется считать его частью возможной всеобъемлющей сделки.