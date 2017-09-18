Член Керкукского провинциального меджлиса: Иракские туркманы не будут участвовать в разделении Родины - МНЕНИЕ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Будучи иракскими туркманами, мы не будем участвовать в разделении Родины".

Об этом заявил Report член Керкукского провинциального меджлиса Али Мехти Садик, отвечая на вопрос об участии туркманов в предстоящем референдуме курдского местного правительства на севере Ирака.

По его словам, в нынешнее положение страну привели совершаемые с 2003 года действия центрального правительства, США и курдов: "Ирак переживает большую проблему, включая Керкук и туркманские регионы. Можно сказать, что звучат отзвуки войны".

Али Мехти Садик также прокомментировал данные в поддержку референдума заявления депутата туркманов Муна Гахвечи и председателя Туркманской партии развития Сададдина Эльханлы: "Они - представители созданных курдскими партиями организаций и не могут представлять туркманов. Они не имеют доверия среди туркманов".

Напомним, что в интервью местным журналистам Али Мехти Садик заявил о наличии в Ираке различных вооруженных группировок, отсутствии до сих пор у туркманов подобных сил и возникновении ныне такого объединения: "Мы опоздали с созданием сил самообороны. Надо было это сделать после 2003 года. Хорошо, что хоть и поздно, но мы сделали это. Данные силы, в единстве и равенстве будут защищать безопасность туркманов. У всех была сила, она должна была быть и у туркманов. Хорошо, что она уже есть".

Отметим, что 25 сентября местное курдское правительство на севере Ирака планирует провести референдум "о независимости".

США, Британия, Иран и Турция выступают против этого референдума. А Израиль поддерживает данную акцию курдов.

Кстати, туркманский член Керкукского провинциального меджлиса Ниязи Мимароглу заявил о протесте участию некоторых депутатов в "референдуме" и отметил о предпринимаемых в этом направлении шагах: "Мы набрали подписи 74 депутатов касательно ликвидации Керкукского провинциального меджлиса в связи с несоблюдением решений официальной власти Багдада".

Он заявил о намерении довести количество подписей до 200.