    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 21:49
    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Представители высшего руководства ХАМАС не пострадали от ударов, нанесенных Израилем по катарской столице Дохе.

    Как передает Report, об этом телеканалу Al Araby сообщил член политбюро палестинского движения Абдель Рахман Шадид.

    По его словам, всего погибли пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения.

    Отметим, что ранее портал Axios со ссылкой на источники в разведке сообщил, что во время атаки израильской армии все лидеры движения ХАМАС находились в здании в Дохе.

    Министерство внутренних дел Катара подтвердило, что внимательно следит за событиями и принимает все необходимые меры. Подчеркивается, что в результате авиаудара погиб один из сотрудников сил безопасности Катара.

    Американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме писали, что Израиль проинформировал США перед нанесением авиаударов по катарской столице.

    Associated Press сообщало, что вооруженные силы США не участвовали в этих ударах. Официального заявления по инциденту американская сторона не делала.

    Отметим, что посольство США в Дохе также перешло в режим самоизоляции. Американским гражданам также рекомендовано самоизолироваться и следить за информацией в соцсетях диппредставительства.

