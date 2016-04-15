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    ​Число жертв землетрясения в Японии возросло до девяти человек

    В госпитали поступили около 200 пострадавших

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ Число жертв мощного землетрясения, прогремевшего в четверг вечером на юге Японии, возросло до девяти.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Ранее сообщалось о трех погибших. В госпитали поступили около 200 пострадавших.

    "В настоящий момент число погибших составляет девять человек", — заявил агентству представитель службы борьбы со стихийными бедствиями.

    Землетрясение с магнитудой 6,5 произошло вечером в четверг на острове Кюсю, его эпицентр располагался близ города Кумамото.

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