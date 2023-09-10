Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 100 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД королевства.

По его сведениям, по меньшей мере 2 420 человек пострадали. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 351) и Тарудант (492).

Ранее власти страны информировали о 2 012 жертвах и 2 059 пострадавших.

Национальный институт геофизики Марокко сообщил, что 7 сентября в 23:11 по местному времени (8 сентября 02:11 по бакинскому времени) произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр землетрясения пришелся на провинцию Аль-Хауз, входящей в регион Марокко-Сафи. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 км.