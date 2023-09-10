О нас

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 100 человек

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 100 человек Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 20:50
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 100 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД королевства.

По его сведениям, по меньшей мере 2 420 человек пострадали. Наибольшее число жертв зафиксировано в провинциях Эль-Хауз (1 351) и Тарудант (492).

Ранее власти страны информировали о 2 012 жертвах и 2 059 пострадавших.

Национальный институт геофизики Марокко сообщил, что 7 сентября в 23:11 по местному времени (8 сентября 02:11 по бакинскому времени) произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр землетрясения пришелся на провинцию Аль-Хауз, входящей в регион Марокко-Сафи. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 км.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mərakeşdə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2 100-ü ötüb

Экслюзивные новости

Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi