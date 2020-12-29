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Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек

Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек В результате разрушительного землетрясения в Хорватии число жертв достигло семи человек.
Другие страны
29 декабря 2020 г. 21:37
Число жертв землетрясения в Хорватии достигло семи человек

В результате разрушительного землетрясения в Хорватии число жертв достигло семи человек.

Как передает Report, об этом сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Как известно, в Хорватии около 12.20 (15.20 бакинское время) произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах. В близком к эпицентру городу Сисак также произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов. За медицинской помощью обратились около 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

"Согласно последней информации, погибло семь человек: 12-летняя девочка в Петрине, 20-летний мужчина в одном доме и отец с сыном в другом в Майске-Поляне под Глиной, по данным вице-мэра Бракни Бакшич-Митич. По неофициальным данным погибло еще одно лицо в Майске-Поляне и один человек в церкви в Жажине под Сисаком", - пишет новостной портал Index.hr.

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