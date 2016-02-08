​Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 34 человек

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв сильного землетрясения на острове Тайвань увеличилось до 34, еще 515 человек получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Ранее сообщалось о 29 погибших. Среди погибших 27 человек, тела которых были найдены под завалами 17-этажного жилого здания, разрушенного в результате землетрясения в городе Тайнань.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке 6,7) произошло в южной части острова Тайвань. Толчки зафиксированы в 22.57 пятницы мск (03.57 субботы по местному времени) в 25 км к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине десяти километров. Наиболее сильно в результате землетрясения пострадал город Тайнань.

Спасатели пытаются спасти еще 120 человек, которые остаются под завалами. В операции участвуют свыше 600 человек.