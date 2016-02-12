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    Число жертв землетрясения на Тайване достигло 82 человек

    42 человека числятся в списках пропавших без вести

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами мощного землетрясения, которое произошло на прошлой неделе в южной части Тайваня, признаны 82 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CCTV.

    Спустя шесть дней после землетрясения 42 человека числятся в списках пропавших без вести.

    Ранее число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 67 человек.

    В результате землетрясения в городе Тайнань обрушился 16-этажный дом, под завалами оказались от 200 до 300 человек.

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