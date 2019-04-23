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Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 16

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 16
Cегодня на Филиппинах произошло второе землетрясение магнитудой 6,3

Число жертв землетрясения на острове Лусон в центральной части Филиппин, которое произошло накануне, возросло до 16

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в филиппинском Национальном совете по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации чрезвычайных происшествий страны.

По данным совета, в провинциях Пампанга и Замбалес в центральной части Лусона 81 человек пострадал, еще 14 числятся пропавшими без вести в результате удара стихии.

22 апреля на острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его очаг залегал на глубине 40 км, подземные толчки ощущались в том числе в Маниле. По данным властей, землетрясение привело к повреждению многих зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины.

Cегодня на Филиппинах произошло второе землетрясение магнитудой 6,3. Его очаг залегал в 37 км к северо-востоку от города Катбалоган, где проживают около 68 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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