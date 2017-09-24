Число жертв землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике достигло 319

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Количество жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 319 человек.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

«Всего 319 погибших: 181 в Мехико, 73 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал он.

Землетрясения продолжались в Мексике в течение всей недели.