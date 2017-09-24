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    Число жертв землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике достигло 319

    Землетрясения продолжались в Мексике в течение всей недели

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Количество жертв разрушительного землетрясения в Мексике достигло 319 человек.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

    «Всего 319 погибших: 181 в Мехико, 73 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал он.

    Землетрясения продолжались в Мексике в течение всей недели.

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