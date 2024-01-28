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Число жертв землетрясений в Японии достигло 236

Число жертв землетрясений в Японии достигло 236 Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 236.
Другие страны
28 января 2024 г. 09:33
Число жертв землетрясений в Японии достигло 236

Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 236.

Как передает Report, об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Отмечается, что лечение 1 178 человек, пострадавших в результате землетрясений продолжается.

В результате стихийного бедствия было повреждено 43 380 зданий. В настоящее время более 14 000 человек остаются в 490 эвакуационных центрах.

Напомним, что более 1 200 землетрясений произошли в центральной части Японии с 1 января. Сильнее всего пострадала префектура Исикава, расположенная на побережье Японского моря в центральной части острова Хонсю. Магнитуда самого мощного из землетрясений, которые произошли в Японии начиная с 1 января, достигла 7,6. Эпицентр находился близ префектур Исикава и Ниигата. Для этой части страны оно стало сильнейшим с 1885 года.

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