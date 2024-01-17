Число жертв землетрясений в Японии достигло 232

Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 232.

Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 232.

Как передает Report , об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Ранее поступала информация о 222 погибших. По меньшей мере 21 человек числится в списке пропавших без вести. Число пострадавших составляет 1 036.

Напомним, что более 1 200 землетрясений произошли в центральной части Японии с 1 января. Сильнее всего пострадала префектура Исикава, расположенная на побережье Японского моря в центральной части острова Хонсю. Магнитуда самого мощного из землетрясений, которые произошли в Японии начиная с 1 января, достигла 7,6. Эпицентр находился близ префектур Исикава и Ниигата. Для этой части страны оно стало сильнейшим с 1885 года.