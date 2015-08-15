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    ​Число жертв взрыва в Тяньцзине достигло 85

    Взрывом были затронуты около 17 тыс. домовладений, 1,7 компаний и 675 магазинов

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на складе в китайском Тяньцзине увеличилось до 85 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа» в твиттере.

    По данным China Daily, взрывом были затронуты около 17 тыс. домовладений, 1,7 компаний и 675 магазинов. В результате взрыва в Тяньцзине сгорели также более 10 тыс. автомобилей.

    Состав и точное количество химикатов, хранившихся на взорвавшемся складе, до сих пор остаются неизвестными, ранее Китай объявил о тотальной инспекции в секторе химикатов после взрыва.

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