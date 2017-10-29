Число жертв взрыва в отеле в Могадишо выросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения на гостиницу в столице Сомали достигло 25.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 10 жертвах и 15 пострадавших.

Полиция вывела из подвергшегося нападению отеля 30 человек, среди которых был один из министров страны. По словам источника в правоохранительных органах, многие люди погибли на месте.

***01:38

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Не менее 23 человек погибли в результате двух взрывов у расположенной возле президентского дворца в Могадишо гостиницы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что полиция обновила данные по погибшим после того, как под обломками здания были найдены новые тела. Отмечается, что среди обнаруженных людей были тела трёх детей, включая одного младенца.

Два начинённых взрывчаткой автомобиля взорвались у гостиницы в Могадишо.

***20:55

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли и свыше 16 получили ранения в результате двух взрывов у расположенной возле президентского дворца в Могадишо гостиницы.

Как передает Report, Associated Press со ссылкой на полицию.

По словам очевидцев, в районе рядом с отелем была слышна стрельба.

Два начинённых взрывчаткой автомобиля взорвались у гостиницы в Могадишо.

Ранее в полиции сообщали о семи погибших.