Число жертв взрыва в китайском Тяньцзине достигло 129 человек

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на складе с опасными веществами в китайском Тяньцзине стали, по последним данным, 129 человек, cообщает Report cо ссылкой на Синьхуа.

Все погибшие были идентифицированы, включая 76 пожарных и семь полицейских. В больницах по-прежнему остаются 610 пострадавших, из которых 39 находятся в тяжелом состоянии.

Крупное ЧП произошло на складе, где хранились опасные химические вещества, 12 августа. После первого взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, последовало несколько новых, мощность самого крупного из них составляла 21 тонну в тротиловом эквиваленте. Ранее сообщалось о 121 погибшем. Пропавшими без вести числятся 44 человека.