Число жертв взрыва в Ираке выросло до 38

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва на шиитских похоронах в Ираке погибли, по уточненным данным, не менее 38 человек, информирует Report со ссылкой на BBC.

Среди погибших оказались два командира местных отрядов ополчения. Количество пострадавших оценивается как минимум в 50 человек.

Взрыв произошел в городе Микдадия под Багдадом во время похорон высокопоставленного военачальника из племени Бану Тамим. Бомбу привел в действие смертник.

Первоначально число пострадавших оценивалось в 25 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию.