Число жертв взрыва газа в Париже возросло до четырех

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва газа в субботу в одной из пекарен Парижа увеличилось до четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру.

По ее данным, спасатели извлекли из-под обломков тело женщины. Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе двух пожарных, а также 50 пострадавших.

Как сообщил глава пожарной службы Парижа Эрик Мулен, на месте работают 30 пожарных. По его словам, сотрудники спасательных служб останутся там на "минимум 48 часов и, возможно, на всю неделю". Также сообщалось об одном пропавшем без вести.

Взрыв газа произошел в субботу в пекарне на улице Тревиз в Париже, в результате чего загорелось здание.