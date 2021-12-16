Число жертв взрыва бензовоза в Гаити возросло до 75

Пятнадцать пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны умерли в больницах Гаити. Число жертв инцидента возросло до 75.

Пятнадцать пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны умерли в больницах Гаити. Число жертв инцидента возросло до 75.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал HaitiLibre , повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Спасатели в настоящий момент ведут поиски пострадавших и тел погибших под обломками зданий.

Ранее сообщалось о 60 погибших. В больницах находятся еще около 20 получивших ожоги.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам.