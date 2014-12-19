​Число жертв в Японии в результате снегопада достигло 9 человек

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Возросло число жертв в результате обильного снегопада в Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", уже второй день подряд в северных и западных областях Японии идет сильный снег. В результате этого, на острове Хоккайдо, в префектурах Ниигата, Хиросима, Айти и других районах погибли 9 человек. Случаи гибели людей в основном происходили во время уборки снега с крыш зданий.

Сейчас высота снежного покрова в регионе достигает 161 - 241 см.