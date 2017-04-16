Число жертв в результате взрыва возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии увеличилось

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии увеличилось до 126 человек.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters oб этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

По новым данным мониторинговой группы Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших в результате взрыва автобусов у Алеппо уже составляет 126 человек.

Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли более 120 тел погибших с места взрыва.

Число жертв может увеличиться из-за тяжелых травм раненых.