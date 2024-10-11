Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14 человек

Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14 человек.

Число жертв урагана "Милтон" в штате Флорида выросло до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на местные власти.

Из них шесть человек погибли в результате торнадо еще в среду. О гибели четырех человек сообщили власти округа Волуша. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и столько же – в округе Ситрус.

Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.