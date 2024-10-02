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Число жертв урагана "Хелен" в США выросло до 162 человек

Число жертв урагана "Хелен" в США выросло до 162 человек Число жертв урагана "Хелен", произошедшего в США, составляет уже по меньшей мере 162 человека.
Другие страны
2 октября 2024 г. 14:29
Число жертв урагана Хелен в США выросло до 162 человек

Число жертв урагана "Хелен", произошедшего в США, составляет уже по меньшей мере 162 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, поиски пропавших без вести продолжаются. Отмечается, что недавно была подтверждена гибель нескольких спасателей, а также женщины и ее годовалых сыновей-близнецов в штате Джорджия. Всего в этом штате в результате урагана погибли уже 25 человек. Кроме того, по данным телекомпании, жертвами стихии стали 73 человека в штате Северная Каролина, 36 - в штате Южная Каролина, 17 - во Флориде, 9 - в Теннесси и 2 - в Вирджинии.

Как отмечает CNN, ураган "Хелен" вошел в историю США как второй по степени разрушительности после урагана "Катрина", унесшего жизни по меньшей мере 1 833 человек в 2005 году.

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