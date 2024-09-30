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Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 90 человек

Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 90 человек По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен".
Другие страны
30 сентября 2024 г. 02:09
Число жертв урагана Хелен в США возросло до 90 человек

По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, как минимум 36 человек погибли от удара стихии в штате Северная Каролина, 24 - в штате Южная Каролина, 17 - в штате Джорджия, 11 - во Флориде, а также сообщается о еще 2 погибших в штате Вирджиния.

Более 2,3 млн жителей Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии из-за урагана все еще остаются без электричества, согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage.

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Хелен" достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу по времени штатов Восточного побережья США. Вскоре после этого он ослаб сначала до первой категории, а после - до тропического шторма.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də “Helen” qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 90-a çatıb

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