Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 90 человек

По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен".

По меньшей мере 90 человек погибли на юго-востоке США из-за обрушившегося на территорию страны урагана "Хелен".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, как минимум 36 человек погибли от удара стихии в штате Северная Каролина, 24 - в штате Южная Каролина, 17 - в штате Джорджия, 11 - во Флориде, а также сообщается о еще 2 погибших в штате Вирджиния.

Более 2,3 млн жителей Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии из-за урагана все еще остаются без электричества, согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage.

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Хелен" достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу по времени штатов Восточного побережья США. Вскоре после этого он ослаб сначала до первой категории, а после - до тропического шторма.