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    Число жертв урагана Харви возросло до 60

    Ущерб от урагана Харви может достигнуть $150-180 млрд

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в США в результате наводнений, вызванных ураганом "Харви", увеличилось до 60 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям штата Техас.

    Ранее сообщалось о 47 погибших.

    Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ущерб от урагана "Харви" может достигнуть $150-180 млрд.

    "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет.

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