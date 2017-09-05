Число жертв урагана Харви возросло до 60

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в США в результате наводнений, вызванных ураганом "Харви", увеличилось до 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям штата Техас.

Ранее сообщалось о 47 погибших.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ущерб от урагана "Харви" может достигнуть $150-180 млрд.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет.