Число жертв урагана "Харви" в американского штата Техас увеличилось

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Харви" в округе Аранзас американского штата Техас увеличилось до трех человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт.

По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.