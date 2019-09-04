Число жертв урагана "Дориан" выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек. Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

По его словам, двое пострадавших были доставлены в столицу, но впоследствии скончались.

Он добавил, что во вторник на Багамы прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Первого сентября "Дориан" достиг пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.