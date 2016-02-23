​Число жертв тропического циклона "Уинстон" на Фиджи возросло до 29 человек

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами тропического циклона "Уинстон", пронесшегося в минувшие выходные дни над Фиджи, стали 29 человек.

Как передает Report, об этом во вторник сообщили власти страны на основании данных, которые продолжают поступать с отдаленных островов фиджийского архипелага.

Существуют серьезные опасения, что число погибших может существенно возрасти.

Согласно данным национального Центра по чрезвычайным ситуациям, свыше 8 тыс. лишившихся крова фиджийцев продолжают оставаться в убежищах и эвакуационных центрах.