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    ​Число жертв тропического циклона "Уинстон" на Фиджи возросло до 29 человек

    Свыше 8 тыс. лишившихся крова фиджийцев продолжают оставаться в убежищах и эвакуационных центрах

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами тропического циклона "Уинстон", пронесшегося в минувшие выходные дни над Фиджи, стали 29 человек.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщили власти страны на основании данных, которые продолжают поступать с отдаленных островов фиджийского архипелага.

    Существуют серьезные опасения, что число погибших может существенно возрасти.

    Согласно данным национального Центра по чрезвычайным ситуациям, свыше 8 тыс. лишившихся крова фиджийцев продолжают оставаться в убежищах и эвакуационных центрах.

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