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    ​Число жертв тройного теракта в Нигерии достигло 47 человек

    В результате теракта 50 человек получили ранения

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По уточненным данным, в результате взрыва трех фугасов в городе Майдугури в северо-восточном нигерийском штате Борно в субботу, 7 марта, погибли, по меньшей мере, 47 человек.

    Как передает Report, террористы атаковали два рынка и автовокзал в Майдугури.

    Помимо 47 убитых, в результате теракта 50 человек получили ранения.

    Пока ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за этот теракт. В штате Борно орудует исламистская группировка "Боко Харам", совершившая множество кровопролитных нападений.

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