Число жертв терактов в Багдаде выросло до 33 человек

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв терактов в районах Багдада, населенных преимущественно шиитами, возросло по меньшей мере до 33 человек, ранены более сотни, сообщает Report со ссылкой на France Press.

Ранее сообщалось о 20 погибших

В субботу в пяти различных районах иракской столицы были подорваны шесть автомобилей, начиненных взрывчаткой. В результате теракта, совершенного в центральном районе Каррада погибли как минимум 10 человек. Две машины со взрывчаткой были подорваны в районе Амил на юге Багдада и по одной - в районах Амин (на востоке иракской столицы), Зафрания (в центре города) и Садр-Сити (на севере).

В Багдаде теракты – взрывы и перестрелки – происходят почти ежедневно. Их виновниками являются суннитские экстремистские группы. Среди организаторов и исполнителей взрывов называют также боевиков "Исламского государства" - джихадистской группы, с июня захватившей большую часть Ирака. передает РБК.