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Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
14 октября 2021 г. 06:47
Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек

Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на власти.

Ранее отмечалось, что в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек.

"Девятнадцать человек погибли, а еще 13 пропали без вести в результате тропического циклона Maring", - говорится в сообщении телеканала.

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Версия на азербайджанском языке Filippində qasırğa qurbanlarının sayı 19 nəfərə çatıb

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