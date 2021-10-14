Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек

Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на власти.

Ранее отмечалось, что в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек.

"Девятнадцать человек погибли, а еще 13 пропали без вести в результате тропического циклона Maring", - говорится в сообщении телеканала.