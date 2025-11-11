Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах достигло 18
11 ноября, 2025
- 08:57
Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло с 8 до 18.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.
По его данным, большинство людей погибли из-за оползней. Всего в стране пострадали 28 человек, двое числятся пропавшими без вести.
Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.
