Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах достигло 18

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 08:57
    Число жертв супертайфуна Фунг-Вонг на Филиппинах достигло 18

    Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло с 8 до 18.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

    По его данным, большинство людей погибли из-за оползней. Всего в стране пострадали 28 человек, двое числятся пропавшими без вести.

    Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.

    Филиппины тайфун жертвы
    Filippində "Funq-Vonq" super qasırğası qurbanlarının sayı 18-ə çatıb

    Последние новости

    09:43

    МВД: Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в различных преступлениях

    Происшествия
    09:23

    Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа

    Медиа
    09:14

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах достигло 18

    Другие страны
    08:29

    Трамп заявил, что Франция относится к США не лучше, чем Китай

    Другие страны
    08:11

    СМИ: Взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

    Другие страны
    07:43

    В аэропорту Виргинии 18 человек пострадали при столкновении транспорта с терминалом

    Другие страны
    07:04

    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

    Другие страны
    06:35

    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Другие страны
    Лента новостей