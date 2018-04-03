Число жертв столкновений в секторе Газа возросло до 18

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновений между протестующими и израильскими военными в секторе Газа погибли, по последним данным, 18 палестинцев.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные израильских властей.

Также отмечается, что число пострадавших увеличилось до 750 человек.

Ранее глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия будет действовать ещё жёстче в случае повторения беспорядков на границе сектора Газа.

30 марта тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста вдоль границы между Газой и Израилем.