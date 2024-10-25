Число жертв шторма "Трами" на Филиппинах достигло 46 человек

Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение двух дней выпала двухмесячная норма осадков, достигло 46 человек.

Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение двух дней выпала двухмесячная норма осадков, достигло 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

"Я хотел бы выразить соболезнования филиппинцам, которые пострадали в результате тропического шторма "Трами". Мы благодарны за стойкость, инициативу и активные меры, принятые местными органами власти, которые спасли много-много жизней", - сказал в своем обращении президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший.

По данным управления гражданской обороны Филиппин, из-за удара стихии 23 и 24 октября без вести пропали 20 человек, 7 пострадали. Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы в связи с наводнениями.

Национальное метеорологическое бюро Филиппин отметило, что в пределах "Трами" скорость ветра достигала 85 км/ч. Правительственные учреждения и школы на острове Лусон будут закрыты 25 октября, а на западном побережье действует предупреждение о волнах высотой до двух метров.