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Число жертв схода ледника в Индии выросло до 24 человек

Число жертв схода ледника в Индии выросло до 24 человек Тела 24 человек обнаружены в ходе широкомасштабной спасательной операции, которая проходит в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье сошел ледник, разрушив плотину строящейся электростанции и вызвав наводнение.
Другие страны
8 февраля 2021 г. 20:39
Число жертв схода ледника в Индии выросло до 24 человек

Тела 24 человек обнаружены в ходе широкомасштабной спасательной операции, которая проходит в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье сошел ледник, разрушив плотину строящейся электростанции и вызвав наводнение.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник полиция Уттаракханда на своей странице в Twitter.

"На данный момент тела 24 человек были извлечены из разных мест в районах стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

По данным оперативного центра по чрезвычайным ситуациям штата, который расположен в городе Дехрадун, пока живыми обнаружены 27 человек. Без вести пропавшими остаются по меньшей мере 197 человек.

В настоящее время проходит спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли, где произошел сход ледника. По предварительной информации, там могут быть заперты 39 рабочих.

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