Число жертв схода лавин в Афганистане возросло до 124 человек

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате схода снежных лавин на северо-востоке Афганистана возросло до 124 человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее сообщалось, что погибли более 100 человек.

Снежные лавины обрушились на четыре провинции на северо-востоке страны. Сильнее всего пострадала провинция Панджшер, где стихия разрушила около 100 домов, сообщил агентству заместитель директора Центра ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Аслам Сиас.

По данным шефа полиции в провинции Панджшер, число жертв может возрасти. Поисково-спасательная операция продолжится в четверг.