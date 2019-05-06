​Число жертв при взрыве на химзаводе в США достигло трёх

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане в штате Иллинойс достигло трёх человек.

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника городской пожарной службы.

Отмечается, что спасатели обнаружили тело ещё одного сотрудника завода на месте ЧП.

Начальник пожарной службы Уокигана Стивен Лензи сообщил, что власти не рассматривают поджог в качестве основной версии произошедшего.

Ранее сообщалось о двух погибших при взрыве на заводе в США.