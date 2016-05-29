​Число жертв при пожаре в Киевской области выросло до семи

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Количество погибших при пожаре в частном доме в Киевской области, где было организовано временное проживание для пожилых людей, увеличилось до семи, судьба 10 человек по-прежнему неизвестна.

Как передает Report, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при пожаре в частном доме в селе Литочки Броварского района Киевской области.

"По состоянию на 8 часов на месте пожара обнаружены тела 7 человек. Судьба 10 человек остается неизвестной. Поиски продолжаются", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в воскресенье в 3.48 на территории частного домовладения, где было организовано временное проживание пожилых людей. По предварительной информации, в доме находились 35 человек, из них 18 были спасены. Около шести утра по местному времени пожар был локализован.