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    Число жертв при обрушении здания в столице Кении достигло 43

    Общее число спасенных в настоящий момент составляет 140 человек

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли еще семь тел людей, погибших при обрушении здания в Найроби 29 апреля, в результате число жертв достигло 43, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Таким образом, общее число спасенных в настоящий момент составляет 140 человек, еще по меньшей мере 70 остаются пропавшими без вести.

    Как сообщил глава столичного управления по землепользованию Кристофер Каемба, восемь зданий, находящихся рядом с обрушившимся, будут сегодня снесены.

    Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля в одном из районов столицы Кении Найроби. Первый этаж дома, находящегося у реки, был затоплен из-за проливных дождей и наводнений, в результате чего, по предварительным данным, и произошло обрушение.

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