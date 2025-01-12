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Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13

Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13 По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Другие страны
12 января 2025 г. 04:20
Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее сведениям, восемь человек погибли в зоне пожара "Итон", еще пять - на территории, охваченной пожаром "Палисейдс". Ранее окружной шериф Роберт Луна сообщал о 11 погибших и 13 числящихся пропавшими без вести.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.

Президент США Джо Байден ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

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